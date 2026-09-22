Confimprese Italia, Morelli: "Dialogo con il governo fondamentale per il rilancio delle filiere"

Intercettato da LaPresse Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, ha sottolineato l’importanza di mantenere il dialogo aperto con le associazioni datoriali in occasione di eventi come la tre giorni organizzata per i trent’anni di Confimprese Italia che si terrà a Fiuggi dal 25 al 27 settembre prossimi: “È fondamentale che chi lavora 365 giorni l’anno in intere filiere possa consigliare a chi poi deve mettere a terra le norme che gestiranno queste stesse filiere, soprattutto in questo periodo dell’anno”. L’esponente di governo ricorda, infatti, “che siamo nel momento della manovra economica” e di conseguenza “i suggerimenti sono non solo ben voluti, ma richiesti” da parte di chi, quella stessa legge di bilancio, la deve scrivere. Il dialogo, per Morelli, è quindi fondamentale per “fare in modo che ci sia un rilancio delle nostre filiere”, in particolar modo “in una fase così complicata dal punto di vista geopolitico”, dove l’impegno del governo, delle istituzioni e dei corpi intermediari è quello di riuscire “a far sopravvivere interi settori che sono minacciati” in primo luogo “dalla crisi energetica”, e poi anche “dalla concorrenza sleale che arriva soprattutto dalla Cina”. L’obiettivo resta quindi quello di “permettere comunque alle nostre imprese di rimanere sul nostro territorio e dare sostegno alle nostre comunità”, conclude il sottosegretario.