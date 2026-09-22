Confartigianato, Multienergia: "Protagonisti transizione green e sfida prezzi a Energies and Sustainability High School"

(LaPresse) “La competitività non è contraria alla sostenibilità energetica, come l’innovazione non va contro il lavoro”. Parola di Fabrizio Campaioli, presidente di Multienergia, consorzio energetico e multiutility, che lancia questo messaggio dalla 22° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School‘. La convention è organizzata proprio dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari). La convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, che vede Multienergia fra i protagonisti, riunisce circa 300 rappresentanti del management delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato e i vertici nazionali della Confederazione che si confrontano con esponenti delle istituzioni, esperti, docenti universitari per analizzare le sfide che stanno ridisegnando il sistema energetico e produttivo e per individuare strumenti e opportunità utili ad accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione verso un’economia più sostenibile. Multienergia opera in Toscana e centro Italia e ha da poco festeggiato il 25esimo anno con importanti risultati. “Gestiamo circa 6.000-7.000 contatori – spiega Campaioli – e sui prezzi dei carburanti riusciamo a offrire anche un 20% meno rispetto al mercato”. Ma non c’è solo l’ attenzione ai costi energetici agendo come gruppo d’acquisto. “Abbiamo accompagnato le imprese a un utilizzo dell’energia green e siamo arrivati a un risparmio di 20.000 tonnellate di CO2”, dice il presidente di Multienergia.