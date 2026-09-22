Confartigianato, Consorzio Cenpi a Energies and Sustainability High School: "Gruppi d’acquisto per difendere imprese e famiglie da insidie mercato"

(LaPresse) I consorzi del Sistema Confartigianato funzionano come gruppo di acquisto dell’energia per imprese e privati e hanno un ruolo importante per difendersi dalle insidie di un mercato sempre più complicato. E’ il messaggio di Daniele Riva, presidente del Consorzio Cenpi, lanciato dalla 22° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School‘. La convention é organizzata dalla Confederazione proprio in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari).

Il presidente del Consorzio Cenpi mette in guardia dai gravi rischi di ‘truffe’ nascoste sotto forma di offerte presentate come offerte vantaggiose e con cui si può risparmiare ma che poi in realtà si rivelano più gravose rispetto alla bolletta che famiglie e imprese devono pagare.

La convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, che vede il Consorzio Cenpi fra i protagonisti, riunisce circa 300 rappresentanti del management delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato e i vertici nazionali della Confederazione che si confrontano con esponenti delle istituzioni, esperti, docenti universitari per analizzare le sfide che stanno ridisegnando il sistema energetico e produttivo e per individuare strumenti e opportunità utili ad accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione verso un’economia più sostenibile.

E a sottolineare il focus sulla sostenibilità è proprio Riva: “nel 2025 – dice il presidente del Consorzio Cenpi- abbiamo risparmiato 106.000 tonnellate di CO2, quindi sul tema dell’energia sostenibile siamo sicuramente in prima linea. Inoltre, noi serviamo di praticamente 80.000 punti di energia gas e anche questo è un risultato straordinario: oltre 60 province servite in tutto il territorio nazionale, con una potenza di fuoco molto alta”.