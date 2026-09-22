Confartigianato, Consorzio Caem a Energies and Sustainability High School: "5,4 milioni risparmiati da aziende con gruppi di acquisto"

Il Consorzio Caem “lavora per il bene delle famiglie e delle aziende, perché i costi energetici sono temi di grande attualità che stanno mettendo in difficoltà tantissimi comparti dell’artigianato”. E’ il messaggio di Gianluca Cavion, presidente del Consorzio Caem, lanciato dalla 22° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School‘. La convention è organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari). Caem è un consorzio presente in tutta Italia con 32 provincie associate: funziona come un gruppo d’acquisto che cerca di comprare al meglio l’energia e il gas per poi girarlo alle imprese associate. “Rappresentiamo 7 mila associati – spiega il presidente di Caem – e nel 2026 abbiamo superato i 15 milioni di metri cubi di gas e il 230 milioni di kWh di energia, una quantità molto importante, con un risparmio derivato per le imprese nel 2025 intorno ai 5,4 milioni di euro, soldi che sono rimasti in tasca alle nostre aziende, qualcosa di concreto in un momento molto molto critico” per i rincari registrati nel settore energia. Una sfida, quella affrontata dal Consorzio Caem, che ha portato in bolletta risparmi dell’8 per cento. La convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, che vede il Consorzio Caem fra i protagonisti, riunisce circa 150 rappresentanti del management delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato e i vertici nazionali della Confederazione che si confrontano con esponenti delle istituzioni, esperti, docenti universitari per analizzare le sfide che stanno ridisegnando il sistema energetico e produttivo e per individuare strumenti e opportunità utili ad accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione verso un’economia più sostenibile.