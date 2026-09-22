Cina, a Changchun "l'albero del cuore" conquista i turisti e diventa virale

A Changchun, nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, due alberi dalla singolare forma naturale sono diventati inaspettatamente virali quest’autunno, attirando residenti e turisti. Lungo il fiume Yitong, un salice piangente ha sviluppato una folta chioma a forma di cuore senza alcuna potatura, offrendo uno spettacolo romantico e rilassante contro il cielo azzurro e l’acqua, mentre i treni ad alta velocità sfrecciano in lontananza. Dall’altra parte della città, vicino alla stazione ferroviaria di Changchun Ovest, un albero solitario si erge su un pendio erboso, la cui presenza silenziosa invita i passanti a fermarsi e a contemplarlo. Uno caldo, l’altro immobile: i due alberi insieme aggiungono un tocco distintivo al paesaggio autunnale della città.