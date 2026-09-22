Assemblea generale Onu, Macron incontra Trump: "Possibile riaprire lo Stretto di Hormuz"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “molto costruttivo” l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sostenendo che il colloquio abbia aperto possibili vie diplomatiche per arrivare alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Secondo Macron, la riapertura consentirebbe il passaggio di un maggior numero di petroliere, aumentando l’offerta di greggio e contribuendo così a ridurre i prezzi. Un tema particolarmente rilevante per la Francia, alle prese con un’inflazione crescente. I due leader si sono incontrati alla Trump Tower di New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Macron ha spiegato che durante il colloquio sono state esaminate alcune soluzioni che potrebbero essere portate avanti senza attendere la conclusione di un accordo globale più ampio. I negoziati, ha aggiunto, proseguiranno nelle prossime ore, con la possibilità di registrare progressi già nei prossimi giorni. Al centro del confronto anche le crescenti tensioni nel Mar Rosso, la protezione dei terminali petroliferi presenti nell’area e un ulteriore sostegno militare all’Ucraina. Secondo Macron, entrambe le crisi hanno conseguenze dirette sul potere d’acquisto delle famiglie francesi. “Voglio risultati”, ha dichiarato il presidente francese.