America's Cup 2027 a Napoli, partito il countdown verso la 38esima edizione

(LaPresse) In via Caracciolo a Napoli è partito il countdown verso la 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup in programma nel Golfo partenopeo, tra maggio e luglio del 2027. A premere il pulsante rosso dell’orologio che segna quanti giorni separano la città dall’evento Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Roberto Fico, presidente della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Marco Mezzaroma, presidente di Sport e salute; Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute e il ceo di New Zeland Grant Dalton. “Un progetto complessivo che riguarderà la crescita culturale e lavorativa della città di Napoli, è la complessità dello sport negli aspetti più positivi ma soprattutto negli aspetti sociali dei quali America’s Cup è una punta di eccellenza”, ha detto a margine dell’iniziativa il ministro Abodi. Il cowntdown è partito alle ore 11 di oggi 22 settembre.