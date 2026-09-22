A Londra i WellChild Awards 2026, l'emozione del principe Harry

(LaPresse) Il principe Harry si è emozionato lunedì sera ai WellChild Awards 2026 a Londra. Il Duca del Sussex era presente per consegnare il premio Inspirational Child, di età compresa tra 4 e 6 anni, a Margot Jones-Billington. Il principe ha posato per le foto con Margot, sua madre e la sorella minore. Harry si è commosso quando, in un discorso alla folla, ha reso omaggio ai genitori dei bambini gravemente malati. “A tutte le mamme e i papà: la maggior parte di noi non conoscerà mai veramente gli alti e bassi emotivi della tua giornata”, ha detto emozionandosi. “Ma spero sinceramente che tu possa trarre forza da notti come questa. E anche se potremmo non conoscere i dettagli della tua giornata, in questa stanza e oltre riconosciamo l’impegno della tua cura e tutto ciò che ne deriva. Quindi, a tutti i vincitori di stasera: siete una luce splendente per tutti noi. Grazie per tutto quello che fai, per essere te stesso, e congratulazioni ancora una volta. Vi auguro una splendida serata”, ha aggiunto.