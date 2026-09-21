AI4Peace, Don Andrea Ciucci: “Disarmare l’intelligenza artificiale, costruendola e usandola per il bene”

È iniziata oggi, lunedì 22 settembre, la prima edizione di AI4Peace, il Global Biennial Symposium & International Conference, presso la Pontificia Università Lateranense, convegno dedicato alle opportunità e alle sfide poste dall’intelligenza artificiale nei processi di prevenzione e risoluzione dei contrasti, nella tutela dei diritti umani e nella costruzione di nuovi modelli di governance.

Il 21 e il 22 settembre la città di Roma diventa per due giorni luogo di confronto internazionale sul rapporto tra Intelligenza Artificiale, conflitti e costruzione della Pace. Ad aprire i lavori Don Andrea Ciucci, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, che ha letto il messaggio del Santo Padre. “Nell’Enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone scrive che bisogna disarmare l’umanità, disarmare l’intelligenza artificiale. Ma attenzione, non rinunciando alla tecnologia, piuttosto costruendola e usandola per il bene. Nel messaggio che il Santo Padre ha mandato per questo Congresso, chiede riconciliazione, chiede dialogo e chiede solidarietà, grazie anche alle tecnologie che possono aiutare questa pienezza di espressione, questa pienezza di umanità in un mondo lacerato da divisioni e discordie”, ha sottolineato.

Insieme a lui Alfonso V. Amarante, Rettore della Pontificia Università Lateranense, e Francisco Rojas Aravena, Rettore dell’Università per la Pace dell’Onu. Sono intervenuti, tra gli altri, Jeffrey Sachs, in collegamento da New York, e Jeremy Rifkin, Founder and President of the Foundation on Economic Trends, anche lui intervenuto dall’America.