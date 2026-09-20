Vannacci: "D'accordo con il divieto di burqa a scuola, ma doveva arrivare anni fa"

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha commentato il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni in merito al divieto di indossare il burqa a scuola. “Sono assolutamente d’accordo, anche se questi provvedimenti dovevano arrivare anni fa”, ha dichiarato Vannacci, a margine del Forum dell’Indipendenza italiana a Orvieto. “Le persone devono stare a faccia scoperta, perché è una questione di sicurezza. Siccome tu sei venuto qua per ottenere un beneficio dalla tua venuta, ti adegui a quelle che sono le caratteristiche e le tradizioni e le radici della società che ti ospita“, ha aggiunto.

“Bisogna sicuramente limitare il numero degli stranieri all’interno delle classi – ha proseguito Vannacci – altrimenti non siamo più nella classe italiana, siamo in una classe straniera e questo va a scapito soprattutto dei più poveri, perché il ricco che ha il proprio figlio in una classe dove predominano gli stranieri, prende il figlio e lo manda in una scuola privata, il povero non lo può fare”.