Usa, esercito colpisce sospetta barca di trafficanti di droga nei Caraibi: il video dell'attacco

L’esercito Usa ha attaccato sabato o nel Mar dei Caraibi un’imbarcazione sospettata di essere utilizzata per il contrabbando di droga, uccidendo 4 persone. Come nella maggior parte delle dichiarazioni dell’esercito sugli attacchi nell’Oceano Pacifico orientale e nel Mar dei Caraibi, il Comando Sud degli Stati Uniti ha affermato di aver preso di mira i presunti trafficanti di droga lungo rotte di contrabbando note. L’esercito Usa non ha fornito prove che l’imbarcazione trasportasse droga. Un video pubblicato su X mostra l’immagine di quella che sembrava essere un’imbarcazione in movimento seguita da un lampo. L’ultimo attacco porta a almeno 231 il numero delle persone uccise in 69 attacchi sferrati dall’esercito statunitense contro imbarcazioni da quando, quasi un anno fa, l’amministrazione Trump ha iniziato a prendere di mira quelli che definisce “narcoterroristi“.