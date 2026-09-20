Spara e uccide ladro, il vicino di casa: "Ha fatto bene, io derubato durante la messa"

“Ha fatto bene. Hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e ne ha accoppato uno, quello si meritava”. Così un vicino di casa di Roberto Mollo, il 35enne che questa notte ha sparato e ha ucciso un ladro a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo. L’uomo, ex imprenditore a Torino ora in pensione, racconta di aver subito lui stesso un furto in abitazione mentre si trovava a messa di questa mattina, fra le 11 e le 12. Qualcuno si sarebbe introdotto in casa, quando ancora non sapeva nemmeno della notizia dell’omicidio di un rapinatore avvenuta nel suo paese, portando via “due orecchini a mia sorella, d’oro con perla, una collana d’oro, una collana che non era niente di che”. “Io per fortuna – ha aggiunto avevo portato via tutto, avevo il portafogli in tasca e anche il telefonino”. Il vicino di casa del 35enne ha chiarito di non possedere armi ma ha giustificato il compaesano che ha sparato con una semi automatica in suo possesso. “Qui c’è poco controllo e i ladri possono fare come vogliono” tanto da agire di “giorno” ha detto ai giornalisti. Alla domanda su come mai, secondo lui, si verifichino molti episodi di furto in abitazione l’uomo ha risposto che “ci sono tante case in vendita e perché non c’è molto movimento”. “Ognuno si fa gli affari suoi, purtroppo se il vicino subisce un furto l’altro vicino non se ne accorge”.