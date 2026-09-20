Spara e uccide ladro, il sindaco di Baldissero d'Alba: "Siamo sconvolti, chi ha aperto il fuoco è una brava persona"

“Siamo sconvolti, non era mai successa una cosa del genere, in paese è successo qualche furto ogni tanto ma mai qualcosa di grave. Siamo tutti un po’ scossi”. Così ai giornalisti Michele Lusso, il sindaco di Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, dove la notte scorsa il 35enne Roberto Mollo ha esploso alcuni colpi di una semi automatica contro un gruppo di presunti ladri fuori dalla sua cascina in fase di ristrutturazione, uccidendone uno. “È una bravissima persona” che “dedica tutto il suo tempo al lavoro, lavora sempre – ha detto il primo cittadino – Mi stupisco di una reazione del genere”. Il sindaco del piccolo Comune da poco più di mille abitanti ha detto di non sapere perché Mollo si trovasse lì da solo a tarda notte. L’uomo, di professione autotrasportatore, che ha sparato intorno alle 2.30 del mattino, vive assieme alla madre a 200 metri dal cascinale in fase di restauro. Al momento si trova in caserma a Bra per fornire la sua versione dei fatti. Le indagini vengono gestite dai carabinieri del Nucleo operativo di Cuneo.