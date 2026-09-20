Somalia, Papa Leone XIV: "Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale"

Papa Leone XIV lancia un appello alla comunità internazionale per sostenere la popolazione della Somalia, colpita da una crisi umanitaria sempre più grave. Al termine dell’Angelus domenicale, il Pontefice ha dichiarato: “Sto seguendo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in corso in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza ed eventi meteorologici estremi stanno aggravando le condizioni di vita già precarie della popolazione, in particolare delle donne e dei bambini”.

Secondo Plan International, circa due milioni di persone affrontano livelli di insicurezza alimentare classificati come emergenza, più del doppio rispetto allo scorso anno. Intanto, la riduzione dei finanziamenti ha portato a un drastico calo degli aiuti alimentari: nel 2026, il Programma Alimentare Mondiale prevede di assistere poco più di 600mila persone, contro gli oltre due milioni precedenti. A peggiorare il quadro potrebbe contribuire anche il fenomeno El Niño. La FAO stima una probabilità superiore al 90% che le condizioni associate si sviluppino dalla metà del 2026, aumentando il rischio di gravi inondazioni durante la stagione delle piogge, tra ottobre e dicembre.