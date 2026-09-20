Siria, anziano ritrova i libri nascosti in un muro durante la guerra: il suo racconto

Un anziano siriano ha recuperato centinaia di libri che aveva nascosto per 15 anni dietro una parete della sua casa a Homs, preservandoli durante gli anni della guerra civile. In un video diffuso sui social media, si vede Mustafa Alwan – noto anche come Abu Bilal – abbattere la parete e rimuovere gli strati di cartone e pannelli in fibra di legno che ricoprivano i volumi. Alwan ha raccontato di aver nascosto i libri nel 2011, quando il Paese precipitò nella guerra civile, temendo che le forze governative potessero distruggere la sua collezione; costruì quindi un muro attorno ai libri, sigillandoli dietro strati di cartone e legno. Alwan ha riferito di aver aperto la parete il 24 agosto 2026, in seguito alla caduta del governo del presidente Bashar al-Assad, riportando così alla luce i libri rimasti nascosti dal 2011.