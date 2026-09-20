Salvini a Pontida: "Vi chiedo mandato per avere in manovra quota 64, aumento flat tax e contributo banche"

“Risultati da raggiungere ce ne sono sì, io chiedo il mandato del popolo di Pontida per la prossima legge di bilancio. Chiedo il mandato del popolo di Pontida per portare sul tavolo degli alleati che devono essere presenti nella legge di bilancio. Uno: il superamento definitivo dell’infame legge Fornero con quota 64. Due tasse: meno tasse sugli stipendi dei giovani e l’aumento della flat tax per i lavoratori autonomi. Poi chiedo un contributo da miliardi di euro alle grandi banche italiane che si arricchiscono con i nostri soldi”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco del raduno del Carroccio di Pontida.