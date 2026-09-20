Pontida, militanti divisi su Salvini: :"E' al capolinea. No, il Capitano non si discute"

Sul prato di Pontida i militanti si dividono sulle sorti del segretario Salvini, tra quelli che ne chiedono un passo indietro e altri che lo difendono definendo traditori il governatore Fontana e il segretario Romeo.“Salvini è al capolinea deve scendere dal treno. Le questione che pongono Fontana e Romeo sono attuali. Toccare il fondo è un bene così cambiamo segretario”, dice un militante. “Pontida è sacra e Salvini non si discute. Romeo e Fontana sono dei traditori, hanno fatto il congresso un anno fa”, dice una signora che calca il pratone dagli anni ’90.