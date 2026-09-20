Mosca colpita da centinaia di droni

Mosca sotto attacco. La capitale russa è stata colpita da centinaia di droni nella notte tra sabato e domenica. Il bilancio è di almeno due morti e 400 persone evacuate. Il sindaco Sergei Sobyanin ha riferito che in città sono stati abbattuti 186 droni, mentre il governatore della regione Andrei Vorobyev ha dichiarato che nell’intero territorio ne sono stati distrutti 249. La raffineria di petrolio di Mosca è stata danneggiata e due aeroporti su quattro hanno dovuto sospendere le operazioni. Nel frattempo i cittadini sono chiamati a recarsi ai seggi per esprimere il proprio voto nel terzo e ultimo giorno delle elezioni parlamentari.