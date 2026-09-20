Meloni a Fenix, la premier annuncia lo stop al burqa e niqab a scuola e scatta l'ovazione della platea

“Sta per arrivare in Consiglio dei ministri un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Numero massimo, si intende chiaramente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a ‘Fenix’, l’evento di Gioventù nazionale in corso a Roma. Oltre al numero massimo degli stranieri in classe, si “introduce anche l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico, a imparare l’italiano. E introduce il divieto di burqa e niqab a scuola”, ha aggiunto la premier scatenando l’ovazione della platea.