IA, Francis Ford Coppola: "Non le si può permettere di agire senza controlli"

“La storia dell’IA è estremamente complessa e siamo solo agli inizi. Quando entreremo nell’era del calcolo quantistico – cosa che accadrà entro dieci anni – allora l’IA sarà davvero IA; sarà quello il momento di… Tuttavia, bisognerebbe contenerla e regolamentarla rigorosamente, proprio come si fa con CRISPR (modifiche del dna, ndr.). Sono tecnologie a cui non si può permettere di agire senza alcun controllo o freno”. Questo è il pensiero del grande regista Francis Ford Coppola, affidato all’Associated Press, sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale.