Giorgia Meloni con i ragazzi di Fenix tra ventaglio, selfie e battute su carbonara

Una bevanda fresca, un ventaglio per combattere il caldo che ancora si sente a Roma, e poi tantissimi selfie, video-messaggi e battute con i ragazzi di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di Fratelli d’Italia. Dopo aver concluso il suo intervento sul palco di Fenix – ed essersi fermata brevemente nel retropalco, il cui accesso era come sempre vietato alla stampa. per rispondere al creator digitale Gianfredi che su Instagram ha circa 164mila follower – e prima di lasciare il laghetto dell’Eur dove si è svolto l’evento, Giorgia Meloni si è concessa una piccola pausa tra gli stand per salutare i giovani militanti del partito di via della Scrofa. “Non ho dichiarazioni da fare, una volta tanto fatemi fare una cosa che non sia avere voi intorno”, ha spiegato ai giornalisti la presidente del Consiglio per poi sedersi a uno dei tavoli dell’area ristoro accerchiata dai ragazzi. Tra una bevanda con ghiaccio e l’utilizzo di un ventaglio per rinfrescarsi, Meloni ha posato per foto e selfie. Inoltre tra i messaggi registrati dalla premier con i cellulari dei presenti anche gli auguri a una signora di 98 anni. Spazio anche per le battute quando un ragazzo ha domandato: “Giorgia ti posso offrire una carbonara?”. La leader di FdI ha però risposto scherzando: “Già peso 100 chili, non posso la carbonara!”.