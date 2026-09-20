Germania, elezioni Meclemburgo-Pomerania: al voto il candidato di AfD Leif-Erik Holm

Il candidato dell’Alternativa per la Germania (AfD) per il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Leif-Erik Holm, ha votato a Schwerin, presentandosi al seggio elettorale insieme alla moglie, Wenke. In Germania si tengono oggi le elezioni locali a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania, per il rinnovo dei rispettivi Parlamenti regionali. Per la prima volta possono votare anche i giovani a partire dai 16 anni. È attesa un’elevata affluenza. Secondo gli ultimi sondaggi citati dal Zdf, a Berlino Linke e Cdu si contendono il primo posto, con la Linke leggermente avanti. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, invece, Spd e il partito di estrema destra AfD sono indicate in un testa a testa. Entrambe le consultazioni rappresentano una sfida per il partito di centro-destra del cancelliere Merz.