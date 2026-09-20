Francia, Macron in visita a Saint-Pierre-et-Miquelon: la calorosa accoglienza

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato sabato in visita al territorio francese di Saint-Pierre-et-Miquelon, al largo della costa di Terranova, in Canada. Al suo arrivo, Macron ha incontrato i rappresentanti eletti e ha deposto una corona di fiori presso un monumento dedicato ai volontari arruolati. A chi gli chiedeva se le isole siano territorio francese, Macron ha replicato “è ovvio”. Macron lo ha detto rispondendo a una domanda su una mappa pubblicata dal presidente americano Donald Trump che raffigurava l’arcipelago al largo delle coste canadesi sotto la bandiera degli Stati Uniti. “Non staremo a ribadirlo ogni mattina perché ci sono persone che hanno idee strane o dicono cose strane”, ha aggiunto Macron.