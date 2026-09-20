Domenica i residenti della regione di Luhansk si sono recati alle urne per le elezioni parlamentari russe, che per la prima volta coinvolgono anche gli abitanti dei territori ucraini sotto controllo russo. Un seggio elettorale situato in una scuola nella regione di Zaporizhzhia è stato distrutto in un attacco ucraino; lo ha reso noto sui social media Yevgeny Balitsky, il governatore nominato dal Cremlino. Le operazioni di voto in quel distretto si erano concluse in anticipo, pertanto non si sono registrate vittime, ha affermato Balitsky. Secondo le autorità russe, le aree controllate delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – spesso definite in Russia “nuove regioni” – contano oltre 3,5 milioni di elettori.