Ed Sheeran, proteste Pro Pal prima del concerto a Philadelphia

Manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti davanti allo stadio di Philadelphia prima del concerto di Ed Sheeran. Il cantante, aprendo lo show nella città americana, ha parlato pubblicamente per la prima volta delle polemiche che lo hanno travolto a causa del ritiro dal suo tour di alcuni artisti di supporto in segno di solidarietà con Macklemore, che era stato escluso dalla tournèe dopo aver fatto dichiarazioni filo-palestinesi sul palco. Prima dello spettacolo, un piccolo gruppo di manifestanti pro Pal si è radunato fuori dallo stadio per protestare contro la pop star. Hillary Steinberg, 34 anni, di Philadelphia, ha raccontato di aver acquistato i biglietti un anno prima, ma di aver poi ottenuto un rimborso e di aver partecipato alla manifestazione, delusa dal fatto che Sheeran non avesse preso posizione. “Fino a questa settimana ero una grande fan di Ed Sheeran”, ha detto Steinberg. “Credo che tutta l’arte sia politica, e tutta la musica sia politica, quindi questa scelta, anche se lui affermava di non essere complice, è una scelta politica“.