Combattimenti tra robot, a Shanghai fa tappa l'Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL)

Un vero e proprio combattimento tra robot si è tenuto sabato pomeriggio, al Baoshan Gymnasium di Shanghai, in occasione dell’Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), evento che ha fatto tappa in città. I ​​robot umanoidi si sono presi a calci e pugni, scatenando l’entusiasmo del pubblico presente. I robot “Aquila Bianca” e “Lampo d’Oro” si sono affrontati all’interno di una gabbia ottagonale. Sono umanoidi a grandezza naturale EngineAI T800, in grado di entrare autonomamente nella gabbia ottagonale in mezzo a una folla rumorosa di migliaia di persone, riconoscere la postura dell’avversario in tempo reale, prevedere le traiettorie di movimento e adattare dinamicamente le proprie strategie di attacco. Il mese prossimo, a Baoshan, debutterà il primo club al mondo di combattimenti tra robot umanoidi, con competizioni regolari ed esperienze immersive legate alla tecnologia.