Cina, il raro fenomeno "bicolore" alla confluenza tra il fiume Yangtze e il lago Poyang

Un raro fenomeno naturale sta attirando l’attenzione in Cina, alla confluenza tra il fiume Yangtze e il lago Poyang, nella provincia orientale del Jiangxi. Ai piedi del monte Shizhong, le acque limpide del fiume incontrano quelle giallastre e cariche di sedimenti provenienti dal lago, formando una netta separazione tra le due masse d’acqua.

Il fenomeno, osservato da settembre, è definito ‘bicolore invertito’ perché, in questo periodo dell’anno, solitamente è il fiume a presentare acque torbide, mentre quelle del lago sono più limpide. Le recenti forti piogge a monte del Poyang hanno però trasportato grandi quantità di sedimenti, modificando il colore delle sue acque. Secondo le previsioni, lo spettacolo naturale potrebbe proseguire fino alla metà o alla fine di ottobre.