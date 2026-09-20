Calabria, piantagioni di marijuana fra i boschi dell'Aspromonte: due arresti

Cinque piantagioni con oltre mille piante di marijuana sono state scoperte nei boschi dell’Aspromonte e delle Preserre Calabresi, in luoghi isolati e spesso raggiungibili soltanto attraverso sentieri impervi nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e al confine tra Roccella Jonica e Serra San Bruno. Lo comunicano i Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, riferendo che le piante avevano un valore potenziale superiore al milione di euro e che sono stati effettuati 2 arresti. Le due persone arrestate sono state sorprese mentre si occupavano della coltivazione nel corso dell’intervento condotto a Platì. L’impiego congiunto dei reparti territoriali, dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Calabria’ e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia ha consentito di individuare cinque distinte piantagioni di canapa indiana, con oltre 1.000 piante già quantificate, cui si aggiunge una coltivazione composta da centinaia di arbusti. Alcune delle piante, alte oltre due metri, si trovavano in avanzato stato di sviluppo e prossime alla raccolta.