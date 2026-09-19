Roma, il video dello studente che ha accoltellato l'insegnante: la preparazione e poi entra in azione

In un video girato dall’aggressore si vedono i momenti della preparazione prima dell’accoltellamento dell’insegnante da parte di un 13enne in una scuola media di Centocelle, a Roma. Nel video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito ‘watchpeopledie.tv’ sono ripresi in prima persona dalla prospettiva della telecamera fissata sul casco i momenti in cui il giovane estrae due coltelli da sub e li nasconde nei pantaloni. Poi mostra alle telecamere gli occhiali da soft air e impugna lo spray urticante nella mano sinistra prima di uscire dai bagni, imboccare il corridoio e dirigersi verso la classe. Appena entrato in aula estrae una delle lame, si dirige verso l’insegnante e spruzza lo spray urticante durante attimi di paura e concitazione anche da parte dei suoi compagni.