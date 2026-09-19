Pontida, Salvini: "Qui per Bossi, la forza della Lega non sono i singoli ma il nostro popolo"

“Domani mattina alle 10 in punto si ricomincia ricordando chi tutto ha cominciato. Se io sono qui e voi siete qui stasera”, è per merito di “un visionario coraggioso che ha ridato dignità e orgoglio a un popolo. Umberto Bossi, Roberto Maroni che ha preso il testimone in un momento difficile, in questi anni mettendo la mia umiltà Matteo Salvini, negli anni futuri qualcun altro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Pontida Giovani, nel sabato che precede il raduno del Carroccio sul pratone nelle valli bergamasche. “La forza della Lega non sono i singoli, non sono i dirigenti, non sono i ministri e i parlamentari, siete voi che vi pagate il pullman per venire a Pontida, l’albergo e il camper per venire a Pontida, il pranzo e la cena”, ha aggiunto. In vista di domani, “sto prendendo appunti e spunti da settimane, sto leggendo libri da settimane, il bello della Lega è che oltre la testa vale il cuore, la lunga notte del sabato ti porta quelle idee che ci portano poi una marcia in più. Siete il movimento giovanile più forte di tutta Italia, più libero e più indipendente. Siete la Lega del futuro”, ha sottolineato Salvini.