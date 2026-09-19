Gaza, attacco israeliano contro veicolo civile: le immagini del mezzo in fiamme

Un attacco israeliano contro un veicolo civile a Gaza City, avvenuto sabato, ha causato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre quattro, secondo quanto riferito dai funzionari sanitari dell’ospedale Shifa, dove sono stati trasportati i coinvolti. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “colpito un operativo militare di Hamas”, senza fornire ulteriori dettagli. In precedenza, altri due uomini erano rimasti uccisi in attacchi israeliani a Gaza, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute locale e dai funzionari ospedalieri.