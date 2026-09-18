Vannacci a Torino, cori e slogan dei manifestanti contro il leader di Fn

A Torino un centinaio di manifestanti ha contestato il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’. La zona intorno all’hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele, è blindata. “Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino”, si legge in uno striscione dei manifestanti che hanno scandito cori, slogan e insulti contro l’ex generale.