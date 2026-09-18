Studente accoltella prof a Roma, Schlein: "Serve una riflessione delle istituzioni"

Elly Schlein si dice scossa dalla notizia dello studente di 13 anni che ha accoltellato una professoressa a Roma. Il fatto è avvenuto nella scuola media “Giovanni Verga” di via Giovanni Gussonel. “Siamo tutti scossi dall’aggressione a una professoressa da parte di uno studente di 13 anni. È un fatto drammatico, gravissimo“, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein arrivando al congresso Udu a Roma. “Ci stringiamo a tutta la comunità scolastica che è profondamente turbata da quello che è accaduto e credo che questo imponga a tutte le istituzioni una riflessione per capire come sostenere la scuola e, in questo caso, anche capire come riuscire a intercettare precocemente i segnali di disagio e di problemi per prevenire altri episodi drammatici come come questi”, ha aggiunto la leader dem.