Studente accoltella prof a Roma, assessora Municipio V: "Parlare fra adulti per capire dove ci sono mancanze"

Uno studente di 13 anni ha accoltellato una professoressa a Roma. E’ successo nella scuola media “Giovanni Verga” di via Giovanni Gussone. Il ragazzo, inoltre, avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante e avrebbe anche filmato l’aggressione in diretta social. La docente, in stato di shock, non è in pericolo di vita. “Dobbiamo parlare fra adulti, con tutte le famiglie, per capire dove ci sono le mancanze. Gli adolescenti li conosciamo veramente? Non c’è stato nessuno che ha colto un segnale. Al di là del gesto singolo del ragazzo vuol dire che c’è un fallimento degli adulti“, ha detto Cecilia Fannunza, assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Municipio V di Roma Capitale, fuori dalla scuola dopo aver incontrato gli insegnanti dell’istituto. “Lo stato d’animo degli altri professori? C’è preoccupazione per la loro collega e anche per il ragazzo perché non è mai successo e non ci sono stati segnali in tal senso che dessero preoccupazioni”, ha aggiunto Fannunza.