Russia, Putin vota online per il rinnovo della Duma

Il presidente russo Putin ha espresso online il proprio voto alle elezioni per il rinnovo della Duma. Nelle immagini diffuse dal Cremlino, Putin è seduto al computer nel suo studio di lavoro, mentre legge il testo sullo schermo ed effettua alcuni clic. Dopodiché si allontana dal computer e fa con le mani un gesto per indicare di aver concluso la procedura. Sul monitor compare il messaggio ‘grazie, hai votato con successo’. Al termine della votazione, Putin ha ringraziato la stampa presente. Negli ultimi anni, il presidente russo ha preferito utilizzare la modalità elettronica per esprimere il proprio voto.