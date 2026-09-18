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venerdì 18 settembre 2026

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Lady Diana, "l'abito della vendetta" va all'asta

LaPresse
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Il “Revenge Dress” della principessa Diana sarà messo all’asta da Sotheby’s. E’ stato indossato da Lady D nel giorno in cui l’allora principe Carlo (ora re) ammise pubblicamente di aver avuto una relazione extraconiugale. Il vestito è stato esposto al pubblico venerdì presso gli showroom londinesi di Sotheby’s e la stima pre-asta va dai 150.000 ai 300.000 dollari. L’abito è in mostra a Londra fino al 24 settembre e poi viaggerà verso Hong Kong e Ginevra prima della sua vendita a New York il 9 dicembre.