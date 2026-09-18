Il principe Harry gioca a pickleball in una scuola a Birmingham

Venerdì, dopo essere tornato in Gran Bretagna, il principe Harry ha fatto la sua seconda apparizione pubblica, visitando la scuola Ninestiles Academy di Birmingham per lanciare INSPIRE, una serie di lezioni volte a portare “i valori del movimento Invictus nelle aule di tutta la regione”. Gli Invictus Games sono un evento sportivo internazionale fondato da Harry nel 2014 per militari e veterani feriti, infortunati e malati. I prossimi Giochi si svolgeranno a Birmingham il prossimo luglio. Durante la sua visita, Harry ha giocato a pickleball con i bambini, ha visitato le loro aule e ha dato alcuni consigli agli studenti della scuola.