Diversity Media Awards, Dandini: "Le ragazze possono fare tutto? Sì, devono fare tutto"

“Le ragazze possono fare tutto? Sì, devono fare tutto. Non glielo devono impedire. Noi siamo qui anche per togliere gli ostacoli, no? I ‘Diversity’ sono anche questo”. Così Serena Dandini, parlando con i giornalisti sul red carpet dei ‘Diversity Media Awards‘ a Roma, dove ha sfilato con una giacca con sopra la scritta “Girls can do anything” (“Le ragazze possono fare qualsiasi cosa”).”Patriarcato mediterraneo? Il prossimo anno i premi saranno quelli del ‘patriarcato mediterraneo’, questo è l’ultimo anno in cui ci sarà questa versione”, risponde con ironia la scrittrice, che poi si fa più seria: “Il futuro che noi vogliamo non è quello che mi sembra più che altro trapassato remoto nazionale”, rimarca, facendo riferimento al nome del partito di Roberto Vannacci, ‘Futuro Nazionale’, nel cui programma si parla appunto di difesa del patriarcato mediterraneo. “Sono molto onorata di premiare le serie ‘teen and kids’, perché ho molta fiducia nelle nuove generazioni e sono sicura che veramente salveranno il mondo”, conclude Dandini.