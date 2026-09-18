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venerdì 18 settembre 2026

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Caccia italiano colpito in Arabia Saudita, Vannacci: “Preoccupato, ma qualcuno soffia su venti di guerra”

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“Io sono preoccupato da sempre per la situazione, non solo nel Mar Rosso, ma anche per la guerra russo-ucraina. Peccato che sembrerebbe che c’è qualcuno che soffi sui venti di guerra e che continui a sostenere una guerra ad oltranza”. Lo ha dichiarato Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a margine del convegno sulla sicurezza organizzato dalla Fsp a Torino, riguardo il caccia italiano colpito in Arabia Saudita. E sulla decisione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di scortare le navi nel Mar Rosso prosegue: “Tutti quei provvedimenti che vanno alla sicurezza dei nostri soldati, del nostro esercito, delle nostre forze armate, sono benvenuti”. “Di qui anche a una considerazione sulla totale insignificanza dell’Europa – aggiunge – l’Europa non è riuscita a fare nulla riguardo a queste guerre, non è riuscita a imporsi, non è riuscita a essere rilevante nelle relazioni internazionali. E questo la dice lunga su quello che è il fallimento di un’integrazione europea che sino a oggi non ha funzionato. Peccato che ci stiano proponendo sempre la stessa medicina”. “La proposta a lungo termine – spiega Vannacci – è quella di ritornare a una piattaforma di collaborazione tra Stati sovrani, che si esprima in base a obiettivi convergenti e che invece non sia una cattedra impositiva che si esprime a suon di regolamenti e direttive”.