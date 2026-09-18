Bollo auto e moto, Acquaroli: "Liberiamo le famiglie da una tassa antipatica"

In un punto stampa a margine del consiglio regionale, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si esprime con favore sulla cancellazione del bollo per auto (fino a 80 kw) e moto. “Dopo anni di discussione liberiamo le famiglie da una tassa antipatica. Noi non avremo nessun ammanco come la stessa premier ha garantito. A chi dice che è solo uno spot elettorale rispondo che non è così, e poi viene tolta su auto di piccola cilindrata”, ha detto il governatore di Fratelli d’Italia.