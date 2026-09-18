Arianna Meloni: “Candidata alle elezioni? Sapete che io faccio quello che dice il partito”

“Candidata alle elezioni? Non ne stiamo parlando ma come sapete io voglio lavorare per il mio partito e sono abituata fare quello che mi chiede di fare il partito ”. Arianna Meloni risponde alle domande dei giornalisti a margine di un dibattito alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia. La sorella della Premier ha poi risposto sulla scelta del governo si sospendere il pagamento del bollo per le auto per un anno. “Non è una mossa elettorale, abbiamo fatto tantissime cose, è un’Italia che nonostante sia in tempesta bene o male è ripartita… quindi non è vero, abbiamo fatto tantissime cose: il piano casa, un milione e duecentomila nuovi posti di lavoro e tante altre. Quindi il bollo è una delle tantissime cose per sostenere le famiglie, i lavoratori e i cittadini italiani”.