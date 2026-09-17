Spagna, i vigili del fuoco domano gli incendi a Valencia: le immagini nel mezzo delle fiamme

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere gli incendi boschivi in diverse zone della regione di Valencia. Mercoledì in tarda serata è divampato un rogo nei pressi della città, nella zona umida di Palmerer, nel distretto di Massanassa. Intanto, l’Unità Militare di Emergenza ha coordinato i mezzi aerei per combattere un incendio a Tuéjar, che ha già bruciato 835 ettari, con un perimetro di 20 chilometri. Le autorità sperano che i temporali possano contribuire a spegnere le fiamme. Nella notte, forti piogge hanno interessato altre aree della Spagna orientale, tra cui Barcellona.