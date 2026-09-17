L’Italia tra percezioni, fiducia e sostenibilità: la Luiss presenta i dati del Rapporto economia familiare

Famiglie italiane, fiducia e sostenibilità sociale sono stati i temi al centro dell’ultimo appuntamento della Luiss School of Government, tenutosi oggi nel Campus Luiss di Viale Romania, a Roma. Un evento dedicato all’analisi dei risultati del rapporto sull’economia familiare, incentrato sulle trasformazioni sociali ed economiche che stanno interessando le famiglie italiane.

“Un costante monitoraggio sulle percezioni del benessere economico, delle prospettive economiche, della propensione al consumo e al risparmio delle famiglie – spiega Paolo Boccardelli, Rettore Università Luiss – È un lavoro significativo e importante, perché i dati oggi risultano duri, ma abbiamo bisogno anche di capire le propensioni e le percezioni. I dati del rapporto fotografano un sentiment delle famiglie italiane orientato a mantenere una cornice di cautela, che non cede però alla sfiducia. Migliora infatti la percezione di un consolidamento della propria stabilità e della propria propensione al consumo nel futuro”. “Una fotografia che fa vedere un cambiamento in senso positivo ci aiuta a guardare il futuro con più ottimismo – avverte ancora Boccardelli – Ma attenzione, i grandi trend ci dicono che abbiamo bisogno di sostenere la produttività attraverso la crescita del capitale umano. E questo significa politiche a favore della famiglia, ma anche di una maggiore capacità di sostenere i giovani e il loro sviluppo nella nostra società.”

L’evento ha rappresentato un’occasione di dialogo tra rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni come Eugenia Maria Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. “Quello che è interessante di questo rapporto – ha osservato Roccella a margine dell’evento – è proprio il discorso sulla fiducia: le famiglie sono prudenti, com’è nella tradizione italiana, e il risparmio infatti è aumentato, ma non sono sfiduciate. E io penso che la stabilità del governo, l’azione di questo governo, è stata fondamentale nel creare questo clima.” Oltre al rapporto sempre oggi è stato presentato il Policy Institute, specializzato nello sviluppo di ricerca applicata al campo della public policy. “Il Policy Institute – secondo Domenico Lombardi, Direttore Policy Institute – intende elevare la qualità del dibattito pubblico in Italia sulla politica economica, un ingrediente essenziale per la riuscita, l’esito, l’efficacia delle stesse politiche economiche.” “Noi faremo ricerca applicata – prosegue – e non solo. Ci confronteremo con workshop consultivi, con autorità di governo, autorità istituzionali, settore privato e, naturalmente, terzo settore. Tramite questi tavoli di confronto apporteremo ulteriore valore aggiunto alle nostre ricerche, indicazioni e raccomandazioni di politica economica.”