Lega, Romeo: "Io fischiato a Pontida? Ci saranno applausi per tutti"

Il leghista Massimiliano Romeo guarda al raduno di Pontida, in programma domenica 20 settembre. “È una Pontida che vuole l’unità, per cui non ho motivo di pensare che io non debba parlare a Pontida o che qualcuno possa fischiarmi. Penso che ci saranno applausi per tutti con la volontà di rilanciare la Lega il prima possibile”, ha detto il segretario della Lega Lombarda e capogruppo al Senato del Carroccio, parlando a margine della presentazione del suo libro “Fare la Lega, agenda per il rinnovamento” a Lazzate, in provincia di Monza.