Russia, Putin: “Il voto dimostrerà l’unità della Nazione e il sostegno all’esercito”

“La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall’amore per la Patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci, né a minare la nostra statualità e il nostro sistema socio-politico”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio televisivo in vista delle elezioni della Duma di Stato che si svolgeranno nell’arco di tre giorni, dal 18 al 20 settembre.