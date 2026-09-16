Meloni: "Alleanza con Vannacci? Per me è più importante vincere per governare"

Giorgia Meloni replica alle parole di Roberto Vannacci e affronta il tema di un’eventuale alleanza con il suo partito, Futuro Nazionale. “Ho sentito l’onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto da tutti parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra, e che oggi si trovano in un partito che vota con l’opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me, voglio ricordare, è sempre molto più importante vincere per governare“, ha detto la premier in conferenza stampa a Roma. La presidente del Consiglio ha poi ribadito che ha intenzione di arrivare a fine legislatura e non di andare a elezioni anticipate.