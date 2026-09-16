Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, pace fatta per l'affidamento della figlia

Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, dopo mesi di contrasti sull’affidamento della figlia. I due sono arrivati insieme al Palazzo di Giustizia di Milano per l’udienza davanti alla sezione famiglia del tribunale civile. Dopo circa due ore sono usciti ancora insieme, sorridenti e mano nella mano, scambiandosi un bacio. Prima di entrare in auto, parlando con i giornalisti presenti, Del Vecchio ha detto di avere intenzione di querelare l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che difende la compagna, “perché davanti al giudice mi ha accusato di corruzione di un teste”.