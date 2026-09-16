Gaza, crolla edificio danneggiato dai raid israeliani: morti 21 palestinesi

A Gaza City è crollato un edificio in cui vivevano diverse persone. I soccorritori hanno scavato a mani nude tra le macerie accertando la morte di 21 persone, tra cui 11 bambini. Il palazzo è collassato a causa dei danni subiti durante gli attacchi israeliani nelle prime fasi del conflitto. Secondo la protezione civile di Gaza, circa sei famiglie palestinesi sfollate avevano trovato rifugio in quel edificio, pur sapendo che era sull’orlo del crollo, poiché non avevano altre alternative.