Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Ha avuto tempo per pensare, ogni vita merita rispetto"

“Mario era presente fisicamente in udienza ha rilasciato anche una breve dichiarazione in cui ha ricordato che ormai sono due mesi di detenzione e che in due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa, più mite”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere Mario Roggero condannato per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, uscendo dall’aula del Tribunale di Sorveglianza di Milano.