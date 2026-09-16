Byd, Altavilla: "L'Italia resta il piano b per il secondo stabilimento in Europa"

“Francia e Spagna sono nella short list per realizzare uno stabilimento di Byd in Europa. L’Italia resta il piano b per il secondo stabilimento di Byd in Europa“. Lo ha detto Alfredo Altavilla, Special Advisor Byd per l’Europa, a margine all’inaugurazione dello showroom Denza Torino, realizzato in collaborazione con la concessionaria ForZa a Venaria Reale (Torino). “Francia e Spagna sono in vantaggio perché l’ammontare degli investimenti necessari per la riconversione degli stabilimenti è inferiore”, ha detto Altavilla. “Ci ritroviamo spesso negli aeroporti a fare il giro degli stessi stabilimenti “, ha aggiunto.